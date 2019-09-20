مصرع قرابة 40 شخصاً بتفجير سيارة مفخخة جنوب افغانستان

ونقلت "رويترز" عن غول إسلام سيال، المتحدث باسم حاكم المحافظة، تأكيده "ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم الذي وقع اليوم الجمعة إلى 39 قتيلا و140 جريحاً".

وأضاف سيال، أن "قتيلين فقط من عناصر الأمن والباقون مدنيون، بينهم أطفال ونساء ومرضى وزوار"، مبيناً أن المستشفى "مدمر تقريباً".



وأعلنت حركة "طالبان" مسؤوليتها عن الهجوم، فيما أكدت أنه استهدف مكتب مديرية الأمن الوطني الواقع قرب المستشفى.