رئيس الوزراء يزور شركة معدات الطاقة الشمسية في الصين

وذكر بيان لمكتب عبد المهدي تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "رئيس مجلس الوزراء زار، اليوم، شركة معدات الطاقة الشمسية بمدينة خيفي".

وأكد رئيس الوزراء بحسب البيان، على "أهمية التعاون بين العراق والصين في مجال الطاقة الكهربائية والتطورات التي يشهدها هذا القطاع وحاجة العراق لتحقيق التطور والاستقرار في مجال الكهرباء والاستفادة من الخبرة الصينية في مجال الطاقة الشمسية والحلول البديلة، وما يمكن ان توفره الشركات الصينية من اجهزة ومعدات متطورة تخدم جهود اصلاح وتطوير المنظومة الكهربائية في العراق".



وأشار البيان، إلى ان "رئيس مجلس ادارة الشركة سنجاو جن سبا، قدّم لرئيس مجلس الوزراء واعضاء الوفد من الوزراء والمحافظين والمستشارين شرحا تفصيليا عن عمل شركة معدات الطاقة الشمسية وانتاجها من المحولات والمعدات المختلفة الاحجام والألواح الشمسية المستخدمة، كما جرى تقديم عرض فديوي عن امكانات الشركة وخارطة تواجدها في دول العالم والخدمات التي تقدمها في هذا المجال".