غداً.. انطلاق منافسات البطولة العربية للقوس و السهم في السليمانية

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2019-09-20 | 14:57
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تنطلق يوم غد السبت منافسات البطولة العربية للقوس و السهم و التي ينظمها الاتحاد العراقي للعبة في ميدان نادي السليمانية الرياضي تستمر سبعة ايّام.
واكد المشهداني، على "إنهاء جميع الجوانب اللوجستية و الفنية المتعلقة بانجاح البطولة العربية".
وتنطلق البطولة بمشاركة ٢٦ فريقاً عربياً و عراقيا يمثلون دول سوريا و السعودية و فلسطين و الاردن و المغرب و تونس و ليبيا بالاضافة الى الفرق العراقية.
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