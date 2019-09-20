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غداً.. انطلاق منافسات البطولة العربية للقوس و السهم في السليمانية

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2019-09-20 | 14:57

غداً.. انطلاق منافسات البطولة العربية للقوس و السهم في السليمانية

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تنطلق يوم غد السبت منافسات البطولة العربية للقوس و السهم و التي ينظمها الاتحاد العراقي للعبة في ميدان نادي السليمانية الرياضي تستمر سبعة ايّام.
وقال رئيس الاتحاد المركزي للقوس والسهم سعد المشهداني في بيان للاتحاد ان "هذه البطولة رسمية معترف بها من قبل الاتحاد الدولي للعبة و تعد محطة تأهل الى أولمبياد طوكيو للاعبين الذين يحققون الأرقام المطلوبة".

واكد المشهداني، على "إنهاء جميع الجوانب اللوجستية و الفنية المتعلقة بانجاح البطولة العربية".

وتنطلق البطولة بمشاركة ٢٦ فريقاً عربياً و عراقيا يمثلون دول سوريا و و فلسطين و الاردن و المغرب و تونس و ليبيا بالاضافة الى الفرق العراقية.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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