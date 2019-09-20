غداً.. انطلاق منافسات البطولة العربية للقوس و السهم في السليمانية

وقال رئيس الاتحاد المركزي للقوس والسهم سعد المشهداني في بيان للاتحاد ان "هذه البطولة رسمية معترف بها من قبل الاتحاد الدولي للعبة و تعد محطة تأهل الى أولمبياد طوكيو للاعبين الذين يحققون الأرقام المطلوبة".

واكد المشهداني، على "إنهاء جميع الجوانب اللوجستية و الفنية المتعلقة بانجاح البطولة العربية".

وتنطلق البطولة بمشاركة ٢٦ فريقاً عربياً و عراقيا يمثلون دول سوريا و السعودية و فلسطين و الاردن و المغرب و تونس و ليبيا بالاضافة الى الفرق العراقية.