الاستخبارات العسكرية تنفذ عملية مشتركة في صحراء الشامية بالانبار

وقالت المديرية في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إنه "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة نفذت مفارز قسم الاستخبارات العسكرية في قيادة عمليات الجزيرة والبادية وبالتعاون مع شعبة استخبارات الفرقة الثامنة وجهاز المخابرات الوطني عملية مشتركة في صحراء الشامية بقضاء القائم في الانبار".واضافت ان "العملية اسفرت عن تدمير وكر للدواعش وضبط قاذفة كورنيت مع صواريخها وعدد كبير من صواريخ SPG9 بالاضافة الى عدد من الاسلحة المختلفة والقاذفات وكميات كبيرة من الكبسولات كهربائية المستخدمة في التفجير واعتدة متنوعة واشرطة عتاد واسلاك تفجير" .

وتابعت انه "تم التعامل مع المواد وفق السياقات المعمول بها فيما تكفلت مفارز هندسة القيادة بتدمير الوكر بصورة كاملة".

