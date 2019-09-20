عمليات بغداد تقبض على خمسة متهمين بالمتاجرة وتعاطي المواد المخدرة

أعلنت قيادة عمليات بغداد، الجمعة، عن إلقاء القبض على خمسة متهمين بالمتاجرة وتعاطي المواد المخدرة في العاصمة.
وذكرت القيادة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد ووفق معلومات استخبارية ومتابعة دقيقة وبالاشتراك مع مفارز مكافحة المخدرات مكتبي الكرخ والرصافة تمكنت من إلقاء القبـض على خمسة متهمين بتعاطي مواد مخدرة والاتجار بها".
وأضافت أنه "ضبط بحوزة احدهم (20) الف حبة مخدرة وبحوزة الاخرين كمية من مادة الكرستال المخدرة و(8) أجهزة تعاطي (بايب) و(5) قداحات، في مناطق (الامين، البتاويين، الإسكان، عويريج) فيما تم اعتقال متهم وفق المادة (456/احتيال) ضمن منطقة "السيدية" بالإضافة الى القاء القبض على متهم وفق المادة (446/جرائم السرقة) ضمن منطقة "مدينة الصدر" شرقي بغداد".
وأشارت القيادة، إلى أنه "تم تسليم جميع المتهمين الى الجهات المختصة لينالوا جزائهم العادل".
وأضافت أنه "ضبط بحوزة احدهم (20) الف حبة مخدرة وبحوزة الاخرين كمية من مادة الكرستال المخدرة و(8) أجهزة تعاطي (بايب) و(5) قداحات، في مناطق (الامين، البتاويين، الإسكان، عويريج) فيما تم اعتقال متهم وفق المادة (456/احتيال) ضمن منطقة "السيدية" بالإضافة الى القاء القبض على متهم وفق المادة (446/جرائم السرقة) ضمن منطقة "مدينة الصدر" شرقي بغداد".
وأشارت القيادة، إلى أنه "تم تسليم جميع المتهمين الى الجهات المختصة لينالوا جزائهم العادل".
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