عبدالمهدي يزور شركة JAC لصناعة السيارات في الصين

وقال المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "عبد المهدي زار اليوم شركة JAC لصناعة السيارات في مدينة خيفي الصينية، وكان في استقباله واعضاء الوفد المرافق له رئيس مجلس ادارة الشركة تساو رن شيان، حيث تم في بداية الزيارة تقديم عرض فديوي لعدة دقائق للتعريف بعمل الشركة وطاقتها الانتاجية والنوعيات التي تصنعها ومواصفاتها وفروع الشركة في مختلف دول العالم" .واضاف المكتب، أن "عبد المهدي اجرى جولة داخل معملي التصنيع الآلي للعجلات (الأول والثاني) وإطلع واعضاء الوفد على السيارات المنتجة من الشركة ومراحل الانتاج الآلي وصولا الى المرحلة النهائية للتصنيع" .

وبحسب المكتب، أعرب رئيس مجلس الوزراء عن اعجابه بـ"تطور تكنولوجيا صناعة السيارات في الصين ومساهمتها في دعم الاقتصاد الصيني، وإمكانية الاستفادة من التجربة والخبرات الصناعية الصينية".

فيما أبدى رئيس مجلس ادارة الشركة والمسؤولون فيها استعدادهم للتعاون وتقديم الخبرات اللازمة في مجال صناعة السيارات وفي اطار علاقات التعاون الإقتصادي بين البلدين الصديقين.

