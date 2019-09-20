عبدالمهدي يزور شركة JAC لصناعة السيارات في الصين

زار رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، الجمعة، شركة JAC لصناعة السيارات في خلال زيارته الى الصين، فيما أبدى رئيس مجلس ادارة الشركة والمسؤولون فيها استعدادهم للتعاون وتقديم الخبرات اللازمة في مجال صناعة السيارات وفي اطار علاقات التعاون الإقتصادي بين البلدين الصديقين.
واضاف المكتب، أن "عبد المهدي اجرى جولة داخل معملي التصنيع الآلي للعجلات (الأول والثاني) وإطلع واعضاء الوفد على السيارات المنتجة من الشركة ومراحل الانتاج الآلي وصولا الى المرحلة النهائية للتصنيع" .
وبحسب المكتب، أعرب رئيس مجلس الوزراء عن اعجابه بـ"تطور تكنولوجيا صناعة السيارات في الصين ومساهمتها في دعم الاقتصاد الصيني، وإمكانية الاستفادة من التجربة والخبرات الصناعية الصينية".
فيما أبدى رئيس مجلس ادارة الشركة والمسؤولون فيها استعدادهم للتعاون وتقديم الخبرات اللازمة في مجال صناعة السيارات وفي اطار علاقات التعاون الإقتصادي بين البلدين الصديقين.
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