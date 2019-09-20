مستشار سلفاكير لـ"العين الإخبارية": قمة استثنائية لـ"إيقاد" لإنهاء إقامة مشار...

كشفت رئاسة دولة جنوب السودان، الجمعة، أن رؤساء دول الهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق أفريقيا "إيجاد" بصدد عقد اجتماع لإنهاء الإقامة الجبرية لزعيم المعارضة رياك مشار.

وقال مستشار سلفاكير للشؤون الأمنية توت قلواك لـ"العين الإخبارية": "إن رؤساء دول "إيجاد" سيعقدون القمة عقب اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة لإنهاء إقامة رياك مشار الجبرية".

وأوضح قلواك أن "هناك مشاورات بشأن الدولة التي تستضيف القمة الرئاسية، وأن الخيارات المطروحة تشمل السودان وإثيوبيا".

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والتقى رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت زعيم المعارضة المسلحة رياك مشار بالعاصمة جوبا للمرة الأولى منذ عام، في محاولة لإنقاذ اتفاق السلام المتعثر بين الطرفين، وأكد الجانبان حدوث تقدم بكثير من القضايا.

وكان مشار وضع قيد الإقامة الجبرية، بقرار من "إيجاد"، وتأييد من المجتمع الدولي في 2016، عقب انهيار اتفاق السلام الموقع مع الرئيس سلفاكير ميارديت في 2015.

ودارت اشتباكات بين الجانبين فرَّ على إثرها مشار من جوبا إلى الخرطوم، وبعدها تم نفيه إلى جنوب أفريقيا، حيث وضع قيد الإقامة الجبرية فيها.

وعقب توسط الخرطوم في إنهاء الصراع المسلح تم نقل مشار العام الماضي للعاصمة السودانية التي يقيم فيها حتى اليوم مع استمرار وضعه رهن الإقامة الجبرية.

وتتكون الهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق أفريقيا "إيجاد" من ثمانية دول هي: جيبوتي، السودان، جنوب السودان، الصومال، كينيا، أوغندا، إثيوبيا، وإريتريا المنضمة حديثا.