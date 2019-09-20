الان تتابع “الحريري”: لبنان سيبحث الدعم المالي السعودي في لجنة جديدة مشتركة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365
قال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، اليوم الجمعة، إن لبنان، سيبحث الحصول على مساعدة من السعودية بشأن وضعه المالي في لجنة ثنائية جديدة يشكلها البلدان.
وقال “الحريري” للصحفيين بعد اجتماعه مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس، إن العمل جار بشأن اللجنة الجديدة، وإنه يجري الإعداد لنحو 19 اتفاقا له.
وقال “الحريري”: “سنتحدث في كيفية مساعدة المملكة لنا في ما يخص وضعنا المالي”.
كانت هذه تفاصيل خبر “الحريري”: لبنان سيبحث الدعم المالي السعودي في لجنة جديدة مشتركة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.