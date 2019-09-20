“الحريري”: لبنان سيبحث الدعم المالي السعودي في لجنة جديدة مشتركة

جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365

قال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، اليوم الجمعة، إن لبنان، سيبحث الحصول على مساعدة من السعودية بشأن وضعه المالي في لجنة ثنائية جديدة يشكلها البلدان.

وقال “الحريري” للصحفيين بعد اجتماعه مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس، إن العمل جار بشأن اللجنة الجديدة، وإنه يجري الإعداد لنحو 19 اتفاقا له.

وقال “الحريري”: “سنتحدث في كيفية مساعدة المملكة لنا في ما يخص وضعنا المالي”.