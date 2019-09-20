شاهد .. حفاوة إستقبال السعوديين في المطارات الإماراتية

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الجمعة 20 سبتمبر 2019
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الخليج 365 - خاص
يحظى السعوديون بحفاوة إستقبال في المطارات الإماراتية، هذه الأيام، وذلك بمناسبة اليوم الوطني السعودي الذي يصادف 23 سبتمبر من كل عام .
وفي وقت سابق، أعلنت شركة فلاي دبي للطيران الإماراتية، عن توفير باقات جديدة للسعوديين بهذه المناسبة .
وجاءت هذه الباقة ضمن "عطلات من فلاي دبي" ووفرت باقات عطلات خاصة للمسافرين القادمين من المملكة العربية السعودية للإقامة في دبي وزيارة أحدث متنزهاتها الترفيهية وذلك احتفاء باليوم الوطني الـ 89 للمملكة.
وبحسب فلاي دبي ستستمر هذه الباقة من 21 سبتمبر وحتى 24 سبتمبر 2019 وتشمل خيارات واسعة من برامج العطلات للسياح القادمين من المملكة في هذا اليوم والذي يعكس عمق العلاقات الثنائية وحسن الجوار بين البلدين الشقيقين والتمتع بالعديد من معالم الجذب السياحية في دبي سواء للباحثين عن متعة الشواطئ او التسوق او الترفيه.
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