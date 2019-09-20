كاتب ليبي: هجوم أرامكو يضع إيران في مواجهة العالم

الجمعة 20 سبتمبر 2019

كتب الخليج 365 ـ متابعات

قال الكاتب والباحث الليبي، جبريل العبيدي، إن النظام الإيراني يزعزع الاستقرار، ويصنع الفوضى؛ فقد دأب نظام الملالي على تصدير أزماته الداخلية للخارج، عبر سلسلة من الأعمال العدائية وافتعال مواجهات، وصناعة حروب بالوكالة، لإقناع الداخل الإيراني بأنه تحت المواجهة.

وأضاف، في مقال بصحيفة "الشرق الأوسط": تعرضت مدينة بقيق السعودية لهجمات بصواريخ، استهدفت منشآت نفطية، هي الكبرى في المنطقة. مدينة بقيق كانت تسمى «بعلاة أبا القعدان» قبل النفط، وهي تحتضن شركة «أرامكو» كبرى شركات النفط.

ورأى أن الهجوم على «أرامكو» في بقيق وخريص، يحمل بصمات النظام الإيراني، الذي يقول البعض إنه استخدم الأراضي العراقية منطلقاً لصواريخه التي هاجمت «أرامكو»؛ حيث إنه من غير الممكن أن يكون القصف والاعتداء الإرهابي قد حدث بطائرات مسيّرة يطلقها الحوثي، فالمسافة طويلة، وقدرة طائرات الحوثي المسيّرة محدودة. فالهجوم واضح أنه حدث بتقنية متطورة، وبصواريخ يمتلكها النظام الإيراني، في ظل وجود تقارير نشرتها صحيفة «وول ستريت جورنال»، بالإضافة إلى ما كشفه المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودي العقيد الركن تركي المالكي من أن صواريخ «كروز» قد استخدمت في الهجوم، وأطلقت من شمال المملكة وليس جنوبها، رغم محاولات الانقلابيين الحوثيين تبني الهجوم.

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ولفت إلى أن الهجوم على بقيق يضع إيران في مواجهة العالم، وليس فقط السعودية، ويؤكد أن إيران ليست سوى نظام إرهابي، يزعم أنه دولة، ويتصرف خارج مفهومها. فلا يمكن لدولة تحترم العلاقات والمواثيق الدولية، أن تقوم بأعمال العصابات والتنظيمات الإرهابية، الأمر الذي يجعل منها منبعاً ومصدراً للتوتر وزعزعة الاستقرار والسلم الدولي، في ظل غياب أي عقاب دولي للمنظومة الإيرانية، التي تصدر الإرهاب بشتى أنواعه.

وتابع: بينما يرى البعض تردد الإدارة الأميركية في الانخراط في حرب ضد إيران، بسبب تعهد الرئيس ترمب عدم الانخراط في أي حرب، الذي سيؤثر على حملته الانتخابية في 2020، يرى كثيرون أن إيران استغلت هذه النقطة للقيام بأعمال عبثية في المنطقة، الأمر الذي لن يقف عند حدود العبث؛ بل سيكون كارثياً على الجميع، وقد يشمل الخطر أميركا نفسها.

ومضى قائلا: الضربات المحدودة ضد إيران، أعتقد أنها تبقى أحد خيارات الولايات المتحدة المحتملة، لإيقاف سيل الاعتداءات الإيرانية في المنطقة، وإلا ستفقد أميركا دورها في المنطقة، بينما قد تعتبره إيران الضوء الأخضر للاستمرار في العبث، فمن أمن العقاب أساء الأدب.

وأردف: لقد تكررت الاعتداءات الإيرانية، من تعرض أربع ناقلات نفطية، (اثنتان إماراتيتان، واثنتان سعوديتان) في مضيق هرمز لهجوم بحري، إلى هجوم بالطائرات المسيّرة على خط أنابيب، إلى تعرض ناقلتي نفط لهجمات في خليج عمان.

ورأى أن من حق السعودية الاحتفاظ بحق الرد، والدفاع عن مصالحها ومنشآتها وسكانها وحدود أراضيها، فهي لم تهاجم طهران ولا اعتدت على إيران، ولا اعترضت السفن ولا الطائرات الإيرانية التي تجوب الخليج العربي، بينما النظام الإيراني كان وما زال يمارس أنواع العمليات الاستفزازية والأعمال العدائية، من العربدة والبلطجة، ويصر على البقاء خارج مفهوم الدولة بالتصرف كعصابة.