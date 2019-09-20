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كبير مفاوضي كوريا الشمالية أشاد باقتراح ترامب تجربة أسلوب جديد بالمباحثات

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أشاد كبير المفاوضين الكوريين الشماليين في المباحثات مع ​الولايات المتحدة الأميركية​، كيم ميونغ غيل، باقتراح الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ تجربة "أسلوب جديد" في المفاوضات، ورحب بإقالة مستشار الأمن القومي الأميركي ​جون بولتون​، الّذي "يُعدّ من صقور الدعوة إلى الحرب".

ولفت إلى أنّ تصريح الرئيس الأميركي "يبرز التصوّر السياسي لترامب"، واصفًا الأمر بـ"القرار السياسي الحكيم". وبيّن أنّ "في الوقت الراهن، لست متأكّدًا تمامًا ما الّذي يقصده باقتراحه "أسلوب جديد، لكن يبدو أنّه أراد الإشارة إلى أنّ الحلّ التدريجي الّذي يبدأ بالأمور الممكنة أوّلًا مع بناء الثقة في بعضنا البعض، سيكون الخيار الأفضل".

وكان ترامب قد لفت في وقت سابق، إلى "أنّه يدرس تجربة أسلوب جديد في المباحثات مع ​كوريا الشمالية​"، المتعثّرة منذ انهيار قمته الثانية مع الزعيم ​كيم جونغ أون​ في شباط الماضي. كما كان ترامب قد أقال بولتون من منصبه الأسبوع الماضي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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