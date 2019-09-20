بيسكوف حول خطط البنتاغون غرب روسيا: أمن جميع الأقاليم الروسية مضمون

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية ​دميتري بيسكوف​ أن "جميع الأقاليم الروسية محمية كما ينبغي وعلى المستوى المطلوب، بما في ذلك إقليم كالينينغراد".

وأوضح بيسكوف معلقا على تصريحات أحد الجنرالات الأميركيين بشأن تقويض ​منظومة​ الدفاع الجوي في إقليم كالينينغراد غربي ​روسيا​ أن "كل ما أستطيع قوله، إن أمن جميع الأقاليم الروسية بجميع جوانبه مكفول كما ينبغي".

ونقلت صحيفة "بريكينغ ديفينس" عن قائد ​القوات​ الجوية الأميركية في ​أوروبا​ و​أفريقيا​، جيفري لي هاريغان، أن ​وزارة الدفاع الأميركية​، طورت خطة لتدمير أنظمة الدفاع الجوي في مقاطعة كالينينغراد الروسية في حال حدوث عدوان من طرف روسيا.

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