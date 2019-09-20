التقى رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​، في مقر الرئاسة الثانية في ​عين التينة​، الأمين العام للمجلس الأعلى اللبناني- السوري ​نصري خوري​، وعرض معه للتطورات الراهنة. واستقبل رئيس مجلس إدارة مصرف الإسكان ​جوزيف ساسين​.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بري التقى الأمين العام للمجلس الأعلى اللبناني-السوري ورئيس مصرف الإسكان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.