صادق النابلسي: أميركا تهدد بلدنا بالعقوبات والفوضى والعملاء

لفت الشيخ ​صادق النابلسي​ في خطبة الجمعة التي ألقاها من على منبر ​مجمع السيدة الزهراء​ في صيدا إلى أن "​الإدارة الأميركية​ تتجه لإثارة المشاكل في ​لبنان​ عبر سلسلة من الإجراءات منها تفعيل قرار ​المحكمة الدولية​ و​عقوبات​ على قياديين في ​حزب الله​ ، وعقوبات على بعض ​المصارف اللبنانية​ ثم العمل على تسهيل عودة العملاء إلى لبنان ، وأخيراً وليس آخراً إرسال مدمرة أميركية لتهديدنا ب​ترسيم الحدود​ البحرية والبرية وفق الرؤية الإسرائيلية ، وكذلك فيما يتعلق بالمستثمرين وهويتهم".

وأشار إلى ان "الإدارة الحالية تقول لنا إما أن ترضخوا لشروطنا وإلا الخراب لاقتصادكم والفوضى لمجتمعكم وهي بذلك تجمع بين الضغوط الدبلوماسية والاقتصادية وبين ​سياسة​ القوة والتهديد وهذا ما يجب أن يتنبه له المسؤولون في لبنان لمنع ​الولايات المتحدة​ من العبث ببلدنا ، ونحن قادرون فيما لو توافرت الإرادة للعثور على الصيغة التي تحمي اقتصادنا وغازنا وأمننا"، لافتاً إلى أن "​أميركا​ لم تكن إلا تلك ​الدولة​ المتآمرة المغتصبة المخربة الناهبة. هذه حقيقة أميركا الاستكبارية التي يجب أن تترسخ في عقول اللبنانيين ، ويجب أن نعمل بقوة على إجهاض مخططاتها من خلال الوعي والشعور بالعزة الوطنية بأننا قادرون على إفشال كل مجهوداتها في لبنان".

وأضاف "إن ثقافة السلطة مع العملاء قائمة على التسامح والتغطية ، وهذا ما لا يجب أن يسمح به ​اللبنانيون​ وهذا البلد دفع ثمناً غالياً نتيجة التعاطي السيء والرخو مع العملاء ونحن نحتاج إلى ثقافة وطنية ثقافة تحمي البلد من هؤلاء الذين عاثوا فساداً وخراباً وقتلاً للبنانيين".