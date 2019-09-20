وفد من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين زار "المرابطون"

زار وفد من ​الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين​ مجلس محافظة بيروت في ​حركة الناصريين المستقلين المرابطون​. وناقش الجانبان قرار وزير العمل اللبناني الاخير وتم التطرق للوضع الفلسطيني في الداخل والمخيمات.

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