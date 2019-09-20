فوز نجم بمنصب ممثل افراد الهيئة التعليمية لكلية الاعلام في مجلس الجامعة

فاز الدكتور ​رامي نجم​ بمنصب ممثل افراد الهيئة التعليمية ل​كلية الاعلام​ في مجلس الجامعة. وبعد فرز الاصوات حصل نجم على 35 صوتا مقابل 31 صوتا لمدير كلية الاعلام الفرع الثاني الدكتور ​هاني صافي​.

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