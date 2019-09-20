ضحايا في إطلاق نار عشوائي في واشنطن العاصمة

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ونشرت محطة تلفزيونية محلية صورا على حسابها على موقع تويتر تظهر فيه سيارات إسعاف تقوم بنقل الضحايا من مكان الحادث إلى المستشفى.
وقالت المحطة إن الشرطة تنتشر في المكان بشكل كثيف.
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من Euronews
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غانتس يرفض دعوة نتنياهو: أنوي تشكيل حكومة وحدة وطنية ليبرالية بقيادتي
أعلن بيني غانتس، منافس رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، في الانتخابات التشريعية الخميس، أنه يريد أن يكون رئيس حكومة الوحدة الوطنية التي من المقرر أن تنبثق عن انتخابات الكنيست الأخيرة. وقال رئيس حزب "أزرق أبيض" قبل اجتماع مع كوادر حزبه للصحافيين "الإسرائيليون يريدون حكومة وحدة (...) أريد أن أشكل هذه الحكومة على أن أتولى رئاستها". ولم تصدر النتائج النهائية للانتخابات الإسرائيلية التي أجريت الثلاثاء الفائت حتى الآن. وتشير وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى تقدم تحالف "أزرق أبيض" بمقعدين على حزب الليكود، اليميني، بزعامة نتنياهو، وذلك بعد فرز 97 في المئة من الأصوات. وقال رئيس هيئة الأركان السابق إن تحالفه لديه أكثرية المقاعد في البرلمان، ويجب أن يترأس الحكومة المقبلة. وأضاف الجنرال المتقاعد "لقد صوت الشعب بوضوح لصالح الوحدة". وتابع "سوف نستمع إلى الجميع لكننا لن نقبل فرض الإملاءات علينا". "حكومة ليبرالية" بحسب ما تقوله وسائل إعلام إسرائيلية، رفض غانتس عرض نتنياهو الذي يترك الباب مفتوحاً أمام مشاركة الأحزاب اليمينية المتطرفة، وقال الجنرال السابق إن الحكومة المقبلة ستكون "حكومة وحدة وطنية ليبرالية" ستتشكل من مختلف الأطياف السياسية الإسرائيلية، بقيادته. بقول آخر، رفض غانتس تقاسم السلطة مع نتنياهو. وكان نتانياهو قد اعترف صباح اليوم أنه من غير الممكن له تشكيل الحكومة التي خاض حملته الانتخابية من أجل تشكيلها، ولكنه شدد على أنه يريد أن يكون قائد حكومة مشتركة، تضم غانتس. ويسعى نتنياهو إلى البقاء في منصبه بأي وسيلة ومواصلة حكمه كرئيس للوزراء في إسرائيل بينما يواجه احتمال اتهامه بالفساد في الأسابيع المقبلة. وكان نتنياهو دعا في وقت سابق اليوم، منافسه الرئيسي، غانتس، إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية بعد فشله بتأمين أكثرية حاكمة. وقال نتنياهو في رسالة مصورة إنه يفضل "تشكيل ائتلاف يميني، لكن نتائج الانتخابات أظهرت أن ذلك غير ممكن"، مؤكدا أنه بذلك "لن يكون على الناس الاختيار بين الكتلتين". ويعتبر مراقبون أن دعوة نتانياهو لغانتس تطوراً كبيراً في مسار السياسة الإسرائيلية، وأيضاً في مسيرة نتنياهو الشخصية الذي يشغل منصب رئاسة الوزراء منذ 13 عاماً. وقال نتانياهو : "دعوت خلال الانتخابات إلى تشكيل حكومة يمينية، لكن لسوء الحظ، أظهرت نتائج الانتخابات أن ذلك غير ممكن"، وأضاف: "دعوت غانتس اليوم إلى تشكيل "حكومة وحدة واسعة". للمزيد: تقرير إسرائيلي يكشف عن تمويل جهات يمينية استيطانية حملة مقاطعة العرب للانتخابات نتانياهو وغانتس يحثان الناخبين على التصويت في اللحظات الأخيرة قبيل الامتحان الانتخابي
Euronews (Ar)
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شاهد: يسقط من شلال في استراليا فتنكسر ساقه ثم يزحف يومين في الغابة إلى حين إنقاذه
سقط نيل باركر الرجل الخمسيني من مستوى شلال على ارتفاع ستة امتار، فأصيب بكسر في ساقه والمعصم، وذلك خلال قيامه بنزهة مدة ثلاث ساعات شمال غربي بريسبان غربي أستراليا. وحكى باركر كيف ظل يزحف طيلة يومين في الغابة، وهو على تلك الحال وساقه مكسورة على اثنين، إلى ان عثرت عليه مروحية. وحكى باركر إلى الصحافيين وهو ملقى على فراشه في مستشفى الأميرة ألكسندرا، أنه كان يقوم بنزهة ممتعة تستغرق ثلاث ساعات يوم الأحد، عندما تحول كل شيء إلى كابوس، فقد هوى من علو ستة أمتار وهو يتدحرج، فاصطدم بالصخر قبل أن يجد نفسه في جدول، وحينها أدرك الوضع السيء الذي وجد فيه نفسه، لأنه ما من أحد كان يعلم مكان وجوده. حبات جوز وقطع حلوى لاسترجاع الطاقة وبعد أن حاول باركر دون جدوى طلب المساعدة بواسطة هاتفه الجوال الذي تعطل لأنه سقط في الماء، بدأ الرجل يزحف باتجاه أرض غير مشجرة اعتقادا منه أن ذلك سيزيد من حظوظ إسعافه. إثر ذلك أعد باركر شريحة خشب يدويا لإسناد ساقه المكسورة، ولكن ذلك كان مؤلما، ما تسبب له في حالة من الهذيان. وبفضل حبات من الجوز وشيء من البروتينات وقطع الحلوى تجعله يتماسك وتشد من أزره، انطلق باركر في رحلة مريرة على مسافة ثلاثة كيلومترات، وهو يزحف بمشقة شيئا فشيئا. الخبرة أنقذت حياته وقال باركر للصحافيين إن المسافة التي قطعها مشيا في 40 دقيقة، استغرقت منه يومين كاملين ليقطعها في طريق العودة زاحفا. ويوضح باركر أنه مساء يوم الأحد لمح مروحية تحلق فوق رأسه، ولكنه كان يعرف أن الأمل في تحديد مكانه كان ضعيفا، لأنه كان تحت نباتات متشابكة الأغصان تحجب الرؤية، فاضطر باركر أن ينتظر حتى يوم الثلاثاء ظهرا كي تتمكن مروحية تحديد موقعه، ثم تنقله بواسطة رافعة. ويقول باركر الذي أسس ناد للجولان وشارك سابقا في البحث عن متجولين، إن تجربته كانت مهمة في بقائه في إنقاذه وعلى قيد الحياة. تتابعون على يورونيوز أيضا: شاهد: دب ينجح في اصطياد سمكة سلمون في شلال نهر بروكس بألاسكا مشاهد تخطف الأنظار لفيضان أحد أكبر الشلالات في الصين وأصبح قبلة السياح
Euronews (Ar)
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شاهد: "فيسبوك" يكشف النقاب عن منصة جديدة للتواصل المرئي والبث التلفزيوني
كشف " فيسبوك "، عن أساليب جديدة في استخدام منصّة الاتصال المرئي، ما سيجعل الشركة تسجّل سابقة بالدخول إلى أجهزة البث التلفزيوني وفق باقة محدودة من خدمات الاشتراك، تتيح بث وتشغيل محتوى من الشبكة العنكبوتية مباشرة على الشاشة الصغيرة. ويأتي إعلان "فيسبوك" في الوقت الذي ما فتأ الموقع يسعى إلى ابتكار المزيد من أساليب الاتصال الخاصة، وذلك بعد سنوات من تباطؤ نمو عدد المستخدمين وفضائح مشاركة البيانات، هذا ويسعى الموقع أيضاً إلى إعمال تغيير في مقارباته لإدارة المحتوى . ويعدّ "فيسبوك" أحد أهم مواقع التواصل الاجتماعي إذ يبلغ عدد المستخدمين النشطين له ما ينوف عن مليارين وأربعمائة مليون شخص شهرياً. والمنصّة الجديدة سمّاعات مكبّرة للصوت وميكريفون وكاميرا مطوّرة ذات زاوية عريضة تبقي المستخدمين وسط الكادر أثناء تحركهم، فيما يجري "فيسبوك" مفاوضات مع منتجي المحتوى المصوّر ليستخدمه منصته، لكنّ الوقع لم يؤكد أو ينفي إن كان يجري مفاوضات مع شركات "ها بي أو" و"هولو" و"ديزني"، ليصار إلى عرض محتواها من خلال منصّة "فيسبوك" الجديدة. ويخطط "فيسبوك" لتوسيع بوابات البيع في بلدان مثل المملكة المتحدة وفرنسا وأستراليا، في وقت يخفض فيه الأسعار لينافس في سوق مكبرات الصوت الذكية مع "أمازون" و"غوغل". للمزيد في "يورونيوز": لماذا سيلجأ فيسبوك للصحفيين عوضاً عن الخوارزميات لنقل الأخبار؟ على عكس فيسبوك..انستغرام يحارب المحتوى المزيف من خلال إطلاق خاصية جديدة بائعو الأوهام والدواء المعجزة.. تعهّدٌ من فيسبوك ويوتيوب بمحاربة الإعلانات الزائفة
Euronews (Ar)
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"بذخ ترامب وذهبه".. في عشاء على شرف رئيس الوزراء الاسترالي بالبيت الأبيض
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.