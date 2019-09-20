شكرا لقرائتكم خبر عن فضحية إعلام الإخوان.. مكملين تجرى استطلاع رأى عن التظاهر وتحذفه بعد رفض 70% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى واقعة جديدة تكشف أكاذيب إعلام الإخوان الإرهابى، وتُظهر رفض الشعب المصرى لدعواتهم الخبيثة، ومحاولاتهم المشبوهة لزعزعة الأمن والاستقرار، أجرت قناة "مكملين" المملوكة لتنظيم الدولى للإخوان تصويتا على "دعوات التظاهر" التى صدرت من أبواقهم، وكان عنوان استطلاع الرأي "مع التظاهر أم ضد التظاهر؟".

وخصصت الفضائية الإخوانية المبثوثة من دول معادية لمصر، 3 أيام للتصويت، لكن جاءت المفاجأة مدوية على رأس الإعلام الإخوان، إذ صوت قاربت 70% برفض التظاهر بينما جاءت نتيجة تأيد التظاهر بنسبة 32% أى أقل من الرافضين بنسبة كبيرة جدا تصل لـ100%.

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وبعد فشل قناة مكلمين الإخوانية، ولجانها الإلكترونية فى حسم الاستطلاع لصالح دعواتهم المشبوهة، ما دفعهم لإلغاء الاستطلاع تماما وحذفه من على حسابات المملوكة للقناة على مواقع التواصل الاجتماعى.

هذا الاستطلاع الذى حاولت جماعة الإخوان الإرهابية من خلاله بطرق ملتوية، توحى لدول الخارج أن الشعب المصرى يؤيد دعوات التظاهر ولكن وقعوا فى شر أعمالهم، وأظهرت نتائج استطلاعهم أنهم منبوذين ودعواتهم للتظاهر مرفوضة.