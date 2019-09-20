شكرا لقرائتكم خبر عن إخوانى سابق يرصد وسائل الجماعة لشن حرب نفسية لإحباط المصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصد إبراهيم ربيع القيادى الإخوانى السابق، الطرق التى يستخدمها جماعة الإخوان الإرهابية، لشن الحروب النفسية ضد المصريين وإحباطه.

وقال القيادى الإخوانى السابق :"جماعة الإخوان الإرهابية تسعى لإسقاط الدولة المصرية، باستخدام آليات كثيرة وعلى رأس هذه الآليات "الحروب النفسية" مؤكدا أن جميع ما تسعى له جماعات قوى الشر ضد مصر وشعبها ورئيسها مصيره الفشل، ومصر في حرب وجود وليست حرب حدود هذه الحرب خلفها أعتى أجهزة المخابرات العالمية، ويتم عليها الانفاق بسخاء من دول معادية لمصر.

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وعدد "ربيع" العناصر التى يستخدمها الإخوان فى حروبهم مع الدولة المصرية وشعبها، وجاءت كالتالى:

1- التعاقد مع كبرى شركات العلاقات العامة العالمية لشن الحملات دعائية لبث اليأس وسط المصريين.

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2- تجييش عدد من الإعلاميين والقنوات والصحف لنشر الأكاذيب وترويج الشائعات

3- ترويج فيديوهات مفبركة وصور من أجل تشويه رموز الدولة المصرية والمسئولين.

4 - صناعة رأى عام داخلى وخارجى لضرب مؤسسات الدولة .