تكبدوا خسائر كبيرة.. إنقاذ 13 بحاراً بعد غرق قارب للصيد

شهدت سواحل طانطان، أول أمس الأربعاء، حادثة غرق مركب للصيد، كان على متنه مجموعة من البحارة، بالقرب من شاطئ سهب الحرشة جماعة الشبيكة.

وحسب مصادر محلية، فإن عناصر الوقاية المدنية في إقليم طانطان تمكنت، بمساعدة مجموعة من البحارة، من إنقاذ 13 بحارا.

وأكد المصدر ذاته أن البحارة، الذين أنقذوا، نقلوا إلى المستشفى الإقليمي في طانطان لتلقي الاسعافات الضرورية، وثبت أن حالتهم الصحية لا تدعو إلى القلق.

يذكر أن صاحب القارب، ومرافقيه تكبدوا خسائر مادية كبيرة، بعد ضياع المركبن والكمية الكبيرة من السمك، التي كان محملا بها.