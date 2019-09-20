قبل مواجهة المنتخب المحلي.. باتيلي: نحترم المغرب لكننا مصرون على التأهل

قال الفرنسي لودوفيك باتيلي، مدرب المنتخب الجزائري للاعبين المحليين، إن لاعبيه في كامل الجاهزية، لمواجهة العناصر الوطنية، غدا السبت، ضمن ذهاب الدور الفاصل المؤهل إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية للاعبين المحليين.

وتحدثت باتيلي لوسائل الإعلام الجزائرية، قائلا: “نحن مصرون على الظفر ببطاقة التأهل إلى “الشان”، وموافقتي على تدريب الجزائر كانت من أجل تحقيق هذا الهدف، بالرغم من ضيق الوقت الذي صادفنا للتحضير لهذه المباراة”.

وأضاف صاحب الـ56 عاما: “لدي احترام كبير لمنتخب المغرب، كونه متمرس جدا في مثل هذه المنافسات، وباعتباره من أفضل المنتخبات، لكن رغبتي تتمثل في الحضور بنهائيات كأس أمم إفريقيا”.

وأشار المدرب الفرنسي، أنه يعتز كثيرا باقتراح جمال بلماضي، مدرب المنتخب الأول، اسمه على الاتحاد الجزائري للعبة، من أجل قيادة منتخب المحليين، مؤكدا أنه سيعمل على تكوين مجموعة تنافسية، قادرة على تكرار إنجاز “ثعالب الصحراء”، التي توجت بـ”كان” مصر الأخير.

وفشل باتيلي في تأهيل الأولمبي الجزائري إلى كأس إفريقيا، أقل من 23 سنة، المؤهلة بدورها إلى دورو الألعاب الأولمبية “طوكيو” 2020، بعد خسارته أمام ضيفه الغاني بهدف دون رد، علما أن لقاء الذهاب انتهى بالتعادل الإيجابي هدف في كل شبكة.