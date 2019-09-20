بيريز يكشف عن المرشح الأقرب لخلافة زيدان

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن ريال مدريد الإسباني اختار مرشحا لخلافة المدرب الفرنسي، زين الدين زيدان، في حال استمرت نتائج الفريق السيئة.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الرياضية، إن لاعب الفريق الملكي، تشابي ألونسو، الذي يقود حاليا الفريق الرديف لريال سوسييداد، يلقى تقديرا كبيرا من رئيس نادي ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، الذي يفكر في الاعتماد عليه في المرحلة المقبلة.

وانتشرت تقارير تؤكد أن إدارة النادي الملكي أصبحت لا تثق في قرارات "زيزو" بعدما منحته كل الصلاحيات في البداية لبناء فريق قوي في ولايته الثانية مع الملكي.

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وأشارت الصحيفة إلى أن بيريز أخبر المقربين إليه إلى أنه أخطأ بالسماح لتشابي ألونسو بالرحيل والتدريب في ناد آخر، وأنه يعد الأقرب لخلافة زيدان، وليس راؤول غونزاليس.

وذكرت أن رئيس النادي الملكي يرى أن ألونسو (37 عاما) يمتلك شخصية أقوى وأفكارا خططية متعددة.

وكان الريال قد تعرض لخسارة ضخمة في مستهل مشواره بدوري أبطال أوروبا بالسقوط بثلاثية نظيفة على ملعب باريس سان جيرمان، كما فاز في مباراتين فقط في أول أربع جولات بالليغا.