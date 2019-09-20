الكويت: تأهب أمني بالموانئ والمنشآت النفطية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت الكويت اليوم، الجمعة، أنها رفعت مستويات الأمن في موانئها بالنظر إلى التوترات الإقليمية المستمرة في أعقاب الهجوم الذي استهدف منشآت نفطية في السعودية.

ونقلت وكالة الانباء الكويتية (كونا) الحكومية القرار عن وزير التجارة والصناعة الكويتي، خالد الروضان، قائلا إن القرار يشمل كل من الموانئ التجارية والمنشآت النفطية. وقالت الوكالة إن "القرار يشدد على اتخاذ كل جهة الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية السفن والمرافق المينائية".

ووضعت الكويت، الدولة الصغيرة الغنية بالنفط، قواتها العسكرية في حالة تأهب قصوى، منذ هجوم 14 أيلول/سبتمبر الحالي على السعودية.

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وأدى هذا الهجوم إلى خفض إنتاج السعودية للنفط إلى النصف وتسبب في تعطيل إمدادات الطاقة العالمية.

وتزعم الولايات المتحدة أن إيران نفذت الهجوم. وتقول السعودية إن الهجوم كان "بلا شك تحت رعاية إيران".

وتنفي إيران تورطها في الهجوم وتحذر من أن أي ضربة انتقامية من جانب الولايات المتحدة أو السعودية ستؤدي إلى "حرب شاملة".