موسكو: تصرفات واشنطن لن تجلب الاستقرار إلى الشرق الأوسط

وقالت الناطقة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا تعليقاً على الأوضاع في الشرق الأوسط والتحالف الأمريكي: "لقد أجبنا بشكل متكرر على هذا السؤال. ننطلق من حقيقة أن جميع التدابير المتخذة في هذه المنطقة يجب أن يكون لها هدف رئيسي متمثل باستقرار الوضع".وأضافت زاخاروفا، أنه "لسوء الحظ، فان سياسة الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من الدول الأخرى، لا تؤدي إلى هذه النتيجة، ولكنها تؤدي إلى عكس ذلك".

وتسعى الولايات المتحدة إلى تشكيل تحالف في منطقة الشرق الأوسط، قالت إنه يهدف إلى تحقيق السلام هناك.

وجاءت هذه التصريحات على خلفية موجة جديدة من التصعيد في منطقة الخليج عقب تعرض السعودية، في 14 أيلول الحالي، لهجوم واسع استهدف منشأتين نفطيتين لشركة "أرامكو" العملاقة شرق البلاد.

