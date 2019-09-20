موسكو: تصرفات واشنطن لن تجلب الاستقرار إلى الشرق الأوسط

انتقدت وزارة الخارجية الروسية، الجمعة، السياسة التي تنتهجها أميركا في الشرق الأوسط، فيما اعتبرت أن تصرفات واشنطن لن تجلب الاستقرار إلى هذه المنطقة.
وأضافت زاخاروفا، أنه "لسوء الحظ، فان سياسة الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من الدول الأخرى، لا تؤدي إلى هذه النتيجة، ولكنها تؤدي إلى عكس ذلك".
وتسعى الولايات المتحدة إلى تشكيل تحالف في منطقة الشرق الأوسط، قالت إنه يهدف إلى تحقيق السلام هناك.
وجاءت هذه التصريحات على خلفية موجة جديدة من التصعيد في منطقة الخليج عقب تعرض السعودية، في 14 أيلول الحالي، لهجوم واسع استهدف منشأتين نفطيتين لشركة "أرامكو" العملاقة شرق البلاد.
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