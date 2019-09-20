افاد مصدر امني، اليوم الجمعة، بمصرع منتسب في حرس الحدود واصابة اثنين اخرين بحادث سير في محافظة المثنى.
وقال المصدر، لـ الخليج 365، إن منتسبا في قيادة قوات حرس الحدود لقي، اليوم، مصرعه فيما اصيب اثنان اخران بحادث سير نتيجة انقلاب عجلتهم اثناء الواجب ضمن ناحية بصية ضمن محافظة المثنى.
وأوضح المصدر، أن قوة امنية نقلت المصابين الى مستشفى قريب لتلقي العلاج، والمتوفى الى دائرة الطب العدلي.
كانت هذه تفاصيل خبر مصرع واصابة منتسبين في حرس الحدود بحادث سير بالمثنى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.