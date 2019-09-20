مصرع واصابة منتسبين في حرس الحدود بحادث سير بالمثنى

وقال المصدر، لـ الخليج 365، إن منتسبا في قيادة قوات حرس الحدود لقي، اليوم، مصرعه فيما اصيب اثنان اخران بحادث سير نتيجة انقلاب عجلتهم اثناء الواجب ضمن ناحية بصية ضمن محافظة المثنى.

وأوضح المصدر، أن قوة امنية نقلت المصابين الى مستشفى قريب لتلقي العلاج، والمتوفى الى دائرة الطب العدلي.