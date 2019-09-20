وزير الشباب يعلن استئناف العمل بمشروع ملعب الناصرية الاولمبي

وقال العبيدي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس مجلس محافظة ذي قار في المحافظة، إن "الوزارة بادرت الى استئناف العمل بمشروع ملعب الناصرية الاولمبي بعد تخصيص مبلغ 4 مليارات دينار لاستكمال البنى التحتية فيه".أشار العبيدي الى انه "تم بحث ملف ملعب الادارة المحلية في الناصرية والعمل على استملاك الارض بغية المباشرة بتاهيله".

من جهته، طالب رئيس مجلس المحافظة رحيم الخاقاني، وزارة الشباب بـ"ضرورة دهم الشباب في المحافظة وتبني افكاره بما يخدم المصلحة العامة".

ووصل وزير الرياضة والشباب احمد العبيدي، اليوم الجمعة، الى محافظة ذي قار.