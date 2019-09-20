بالجرم المشهود..القبض على عصابة متخصصة بسرقة السيارات في بغداد

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مفارز مكتب الكرخ لمكافحة سرقة السيارات التابعة لمديرية مكافحة اجرام بغداد، وبعد جمع المعلومات والتحري من قبل المصادر السرية ومتابعة كامرات المراقبة ونصب الكمائن المحكمة تمكنت من القاء القبض على عصابة وبالجرم المشهود لقيامهم بعدة عمليات سرقة وتسليب للعجلات".وأضافت الوزارة، أنه "ضبط بحوزتهم أربعة عجلات مسروقة وبعد التعمق معهم بالتحقيق اعترفوا صراحة بقيامهم بعدة عمليات سرقة وتسليب للعجلات من المحافظات وتزوير لوحاتها، بالاضافة الى تزوير السنويات والوكالات وهويات الاحوال المدنية لتسهيل عمليات التنقل بالعجلات المسروقة وبيعها عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك) بأستخدام اسماء مستعارة ووهمية وأرقام هواتف بدون عائديات".

وتابعت، أنه تم "استخدام دور سكنية غير عائدة لهم لغرض ايهام المواطنين عند اصطحابهم للدار لغرض اكمال عملية بيع العجلة المسروقة بانه دارهم"، لافتة الى أن "عرضت الاوراق التحقيقية على القاضي المختص فقرر توقيفهم وفق احكام المادة (٤٤٢ ق.ع) واتخذت كافة الاجراءات القانونية بحقهم بصدد القضية".



ودعت مديرية مكافحة إجرام بغداد، بحسب البيان، "المواطنين الذين تعرضوا الى سرقات مماثلة الاتصال بالخط الساخن للمديرية ٥٣٣ او مراجعة مكتب الكرخ لمكافحة سرقة السيارات".