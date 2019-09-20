اخبار العالم

العراق يهزم لبنان في تصفيات آسيا للناشئين

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

2019-09-20 | 13:24

العراق يهزم لبنان في تصفيات آسيا للناشئين

2,088 مشاهدة

Advertisements
نجح منتخب الناشئين في الفوز على نظيره اللبناني 2-1 في المباراة التي اقيمت بين الفريقين ضمن الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لنهائيات آسيا تحت 16 عاماً والمقامة منافساتها في قيرغستان.

وبهذا الفوز، رفع ليوث الرافدين رصيدهم الى ثلاث نقاط في المركز الثالث، فيما بقيت لبنان من دون نقاط.

وخسر العراق في مباراته الاولى امام الامارات 1-0، فيما سيواجه قيرغستان يوم الأحد المقبل.

ويشارك في التصفيات 47 منتخباً، حيث تم توزيع التصفيات على منطقتين جغرافيتين هما الغرب (غرب آسيا والجنوب والوسط) بمشاركة 25 فريقاً، والشرق (شرق آسيا وآسيان) بمشاركة 22 فريقاً.


ويتأهل إلى النهائيات صاحب المركز الأول في كل مجموعة إلى جانب أفضل 4 منتخبات تحصل على المركز الثاني، وينضم إليها منتخب الدولة المضيفة التي تحدد لاحقاً والذي يحصل على بطاقة التأهل المباشر.

وفي حالة حصول منتخب الدولة المضيفة "البحرين" على إحدى بطاقات التأهل للبطولة، فإن المنتخب الحاصل على المركز الخامس بين ثواني المجموعات يحصل على بطاقة التأهل للنهائيات.


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر العراق يهزم لبنان في تصفيات آسيا للناشئين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا