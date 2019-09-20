العراق يهزم لبنان في تصفيات آسيا للناشئين

وبهذا الفوز، رفع ليوث الرافدين رصيدهم الى ثلاث نقاط في المركز الثالث، فيما بقيت لبنان من دون نقاط.

وخسر العراق في مباراته الاولى امام الامارات 1-0، فيما سيواجه قيرغستان يوم الأحد المقبل.

ويشارك في التصفيات 47 منتخباً، حيث تم توزيع التصفيات على منطقتين جغرافيتين هما الغرب (غرب آسيا والجنوب والوسط) بمشاركة 25 فريقاً، والشرق (شرق آسيا وآسيان) بمشاركة 22 فريقاً.



ويتأهل إلى النهائيات صاحب المركز الأول في كل مجموعة إلى جانب أفضل 4 منتخبات تحصل على المركز الثاني، وينضم إليها منتخب الدولة المضيفة التي تحدد لاحقاً والذي يحصل على بطاقة التأهل المباشر.

وفي حالة حصول منتخب الدولة المضيفة "البحرين" على إحدى بطاقات التأهل للبطولة، فإن المنتخب الحاصل على المركز الخامس بين ثواني المجموعات يحصل على بطاقة التأهل للنهائيات.