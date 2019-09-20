نائب يدعو لاستضافة امينة بغداد ويحذر من 'نار تحت الرماد'

وقال حيدر الفؤادي في حديث لـ الخليج 365، إن "هناك اراضٍ زراعية منذ السبعينات تم تحويلها الى سكنية وقد شملت بالمنع رغم انها مدنا سكنية"، مبينا ان "اي ترميم او عمل بناء يسعى صاحب العقار للقيام به فهو يستوجب منه التنسيق مع الاتحادية حيث يستحصلون منه على اموال طائلة" على حد قوله.واضاف الفؤادي، ان "الفقراء قدموا التضحيات في الدفاع عن البلد ضد هجمة الارهاب الداعشي ورغم كل هذا فان الدولة حتى اللحظة لم تقم بانشاء اي سكن لأي عراقي وخاصة الطبقة الفقيرة التي قدمت التضحيات"، لافتا الى "اننا ما زالنا ننتظر الحكومة لتقديم الحلول والعوائل ينمو عدد افرادها الى عشرة وعشرين فرد وبدات المنازل تشطر ووصلت مساحة الواحد منها خمسين متر فقط".

ولفت الى ان "العشوائيات هو حل اضطراري مضى اليه المواطن بعد ان رأى الحكومة عاجزة ومشلولة في ايجاد حلول لمشاكلهم"، موضحا ان "ما زاد معاناة المواطن هو قضية ازالة محال تجارية واسواق بالجملة في ظل بطالة وعدم وجود تعينات او حلول حكومية لمعالجة هذه المشكلة الخطيرة ولم يتم تفعيل الاستثمار".



واكد الفؤادي، ان "تلك التصرفات خطيرة وقد تدفع المواطن بحالة يأس الى الجريمة والقتل وعواقب وخيمة لانها نار تحت الرماد ويجب معالجة هذه القضية من خلال استضافة امينة بغداد في مجلس النواب لمناقشتها حول هذه الامور"، داعيا مجلس الوزراء "لتشكيل لجنة لمناقشة قضية الاراضي الزراعية وباقي الملفات".