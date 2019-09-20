شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت: رفع المستوى الأمني في المرافق المينائية التجارية والنفطية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الكويت)

أصدر وزير الدولة لشؤون الخدمات ووزير التجارة والصناعة الكويتي خالد الروضان قرارا برفع المستوى الأمني للمرافق المينائية من (1) إلى المستوى (2).

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وقالت مؤسسة الموانئ الكويتية في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم (الجمعة) إن القرار الوزاري الذي حمل رقم (448) ينص على رفع المستوى الأمني للمرافق المينائية للبلاد جميعها سواء التجارية أو النفطية.

وأضافت أن القرار يشدد على اتخاذ كل جهة الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية السفن والمرافق المينائية.

وأوضحت أن هذا القرار يأتي حفاظا على امن البلاد وسلامة أراضيها وموانئها في ظل الأوضاع التي تمر بها المنطقة.