شكرا لقرائتكم مسؤول بأرامكو: واثقون من استئناف الإنتاج كاملاً نهاية سبتمبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال مسؤول تنفيذي بأرامكو السعودية، اليوم الجمعة، إن الشركة واثقة من استئناف الإنتاج بالكامل بحلول نهاية سبتمبر/أيلول من خريص، إحدى منشأتي نفط استهدفهما هجوم قبل نحو أسبوع.

وقال فهد عبد الكريم، المدير العام لمنطقة الأعمال الجنوبية للنفط لدى أرامكو للصحافيين خلال جولة نظمتها الشركة الحكومية، إن أرامكو تجلب معدات من الولايات المتحدة وأوروبا لإصلاح المنشآت المتضررة.

وأضاف "في الوقت الذي كان فريق من أرامكو يتعامل مع الحرائق الأولية توالت المزيد من الضربات وجرى إجلاء 110 موظفين فوراً. وأن الهجوم على منشأة نفط الخريص استهدف 4 مواقع لمحطات إنتاج الخام".

ورأى مراسلو رويترز أعمال إصلاح جارية، مع رافعات أقيمت حول عمودي تثبيت محترقين، يشكلان جزءا من وحدات لفصل الغاز عن النفط، وأنابيب منصهرة.

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وقال عبد الكريم إن الأعمال جارية على مدار 24 ساعة لسبعة أيام في الأسبوع.

إلى ذلك، قالت مصادر بالقطاع إن أرامكو حجزت ما لا يقل عن 120 ألف طن من النفتا للتحميل في سبتمبر/أيلول من أوروبا مع سعيها لسد فجوة في الإمدادات عقب هجوم على منشأتي نفط تابعتين لها يوم السبت.

وأظهرت بيانات من رفينيتيف أويل ريسيرش أن أرامكو استأجرت السفينة بريتش ريزولشن لتحميل 80 ألف طن من النفتا من توابس في روسيا في 17 سبتمبر/أيلول تليها إس.تي.آي اكسيد لتحميل 60 ألف طن من اليوسيس في اليونان في 24 سبتمبر/أيلول.

وقال متعامل "ليس من المعتاد بالنسبة لهم أن يشتروا شحنات أوروبية"، مضيفا أن الشحنات ستُورد إلى كوريا الجنوبية.