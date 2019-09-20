زاخاروفا: سياسة أميركا وبعض الدول لا تؤدي الى الاستقرار بالخليج الفارسي

علقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على التحالف الأميركي في منطقة الخليج، معتبرةً أن "تصرفات واشنطن لن تحقق الاستقرار في المنطقة"، مشيرةً إلى "إننا أجبنا بشكل متكرر على هذا السؤال وننطلق من حقيقة أن جميع التدابير المتخذة في هذه المنطقة يجب أن يكون لها هدف رئيسي متمثل باستقرار الوضع ولسوء الحظ ، السياسة ، بما في ذلك سياسة الولايات المتحدة الأميركية وعدد من الدول الأخرى، لا تؤدي إلى هذه النتيجة ولكنها تؤدي إلى عكس ذلك".
وأشارت زاخاروفا إلى أن "جميع التدابير المتخذة في هذا الصدد ينبغي أن يكون لها مبرر قانوني وأن يكون هدفها الرئيسي تحسين واستقرار الوضع في المنطقة".
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