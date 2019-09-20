ظريف: يبدو أن أميركا وحليفتيها السعودية والإمارات تريد محاربة إيران حتى آخر أميركي

لفت وزير الخارجية ال​إيران​ي، ​محمد جواد ظريف​ إلى أن "المتحدة وحليفتيها ​السعودية​ و​الإمارات​ تريد محاربة إيران حتى آخر أميركي"، مشيراً إلى أن "ليست إيران التي ترغب في القتال حتى آخر أميركي، بل يبدو أن "الفريق ب" هو من يرغب في قتال إيران حتى آخر أميركي".

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