مسؤول حوثي: الحصار على ميناء الحديدة جريمة بحق الشعب اليمني بأكمله

وصف عضو المجلس السياسي الأعلى في ​اليمن​ ​محمد علي الحوثي​، الحصار على ميناء ​الحديدة​ "جريمة بـحق الشعب اليمني بأكمله"، متسائلا "كيف يتم تهريب الأسلحة عبر الحديدة بعد تفتيش ​السفن​ من قبل ​الأمم المتحدة​ ودول العدوان؟".

واشار الحوثي إلى أنه "لا يمكن أن يأتي الشخص الذي يحمل الحكم الفردي الرجعي ليحمي ​الجمهورية​ والديمقراطية، والطرف الآخر يرى هذا في ​السعودية​ و​الإمارات​"، لافتاً إلى "غننا جمهوريين من رأسنا إلى أخامص أقدامنا، ولم ندعُ إلى الإمامة أو ما شاكل ذلك في نظام ​الدولة​".

ولفت إلى أن "النظام السابق كان يعاني من ​الشيخوخة​ وكان يعتبر القادة الكبار في العمر هم الدولة اليمنية بكاملها وهو من رفض أن يحتكم إلى إرادة الشعب واعتمد على التدخل الخارجي لدعمه"، مشيراً إلى أنه "لو كانت ​الحكومة​ السابقة وطنية لما لجأت إلى القوى الخارجية لدعمها وساهمت في تدمير اليمن وبنيته التحتية".