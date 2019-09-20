مسؤول حوثي: الحصار على ميناء الحديدة جريمة بحق الشعب اليمني بأكمله

وصف عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي، الحصار على ميناء الحديدة "جريمة بـحق الشعب اليمني بأكمله"، متسائلا "كيف يتم تهريب الأسلحة عبر الحديدة بعد تفتيش السفن من قبل الأمم المتحدة ودول العدوان؟".
واشار الحوثي إلى أنه "لا يمكن أن يأتي الشخص الذي يحمل الحكم الفردي الرجعي ليحمي الجمهورية والديمقراطية، والطرف الآخر يرى هذا في السعودية والإمارات"، لافتاً إلى "غننا جمهوريين من رأسنا إلى أخامص أقدامنا، ولم ندعُ إلى الإمامة أو ما شاكل ذلك في نظام الدولة".
ولفت إلى أن "النظام السابق كان يعاني من الشيخوخة وكان يعتبر القادة الكبار في العمر هم الدولة اليمنية بكاملها وهو من رفض أن يحتكم إلى إرادة الشعب واعتمد على التدخل الخارجي لدعمه"، مشيراً إلى أنه "لو كانت الحكومة السابقة وطنية لما لجأت إلى القوى الخارجية لدعمها وساهمت في تدمير اليمن وبنيته التحتية".
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