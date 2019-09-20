دفاع روسيا: إقليم كالينينغراد غربي البلاد محمي ضد أي خطط عدائية أميركية

أكدت ​وزارة الدفاع الروسية​ أن "منطقة كالينينغراد محمية جيدا ضد أي خطط عدوانية للجنرالات الأميركيين"، مشيرةً إلى أن "جميع طياري ​الناتو​ الذين يقتربون من المجال الجوي الروسي في بحر البلطيق يعرفون جيداً قدرات نظام الدفاع الجوي في منطقة كالينينغراد على الاكتشاف والمتابعة، وإذا لزم الأمر، تدمير أي أهداف جوية".

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