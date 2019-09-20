الاناضول: إنقاذ 14 مهاجرا غير نظامي غرق قاربهم غربي تركيا

أفادت وكالة "الاناضول" التركية بان "طواقم خفر السواحل التركية أنقذت 15 شخصا بينهم 14 مهاجرا غير نظامي، غرق قاربهم المطاطي قبالة شواطئ ولاية موغلا غربي البلاد"، مشيرةً إلى أن "فرق خفر السواحل سارعت إلى التوجه إلى المنطقة، وأنقذت 15 شخصا بينهم 14 مهاجر غير نظامي، خلال محاولتهم التسلل خارج تركيا بطرق غير قانونية".
وأكدت أنه "بعد الإطلاع على إفادات المهاجرين، علمت خفر السواحل أن القارب المطاطي كان به 16 شخصا، بينهم رضيع وإثره أطلقت قوات خفر السواحل عملية بحث لإنقاذ الرضيع المفقود".
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