تنورين على موعد مع اطلاق نادي الارز لكرة السلة

تتحضر بلدة ​تنورين​ لاطلاق نادي الارز غدا في ​مؤتمر​ صحافي يعقد في فندق تنورين التحتا.

ويعتبر هذا النادي التجربة الاولى للبلدة ومنطقة الجرد في عالم كرة السلة، وقد رسم له هدف الوصول الى مصاف الدرجة الاولى حيث انطلقت التحضيرات منذ نحو سنة.

وتتألف الهيئة التأسيسية للنادي من جورج حرب والان سركيس وجان كلود الهاشم ونديم ​جبرايل​ وديمة سركيس وزياد سابا وجاد حرب.

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