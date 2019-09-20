اقدم عدد من ​أهالي الموقوفين الاسلاميين​ على قطع الطريق في ​ساحة النور​ ب​طرابلس​ باتجاه تقاطع عزمي، وقد تم تحويل السير باتجاه الطرقات المجاورة اعتراضا على تبيض سجلات العملاء.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أهالي الموقوفين الاسلاميين قطعوا الطريق في ساحة النور بطرابلس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.