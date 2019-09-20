قوى الأمن: تدابير سير في محلة الأوزاعي يومي 21 و22/9 بسبب أعمال تعبيد

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ في بيان أن "إحدى الشركات المتعهدة، ستقوم بأعمال تعبيد، بتواريخ 22،21/09/2019 ابتداءً من الساعة 12،00 لغاية الساعة 20،00 من كل يوم، وذلك في: المنطقة الأولى: مقابل ثكنة هنري شهاب-الأوزاعي على المسلكيَن الشرقي والغربي، بحيث ستؤدّي هذه الأعمال إلى قطع كلّي للطريق على المسلكين المذكورين، طيلة فترة الأشغال. المنطقة الثانية: على دوار الجندولين-الأوزاعي، بحيث ستؤدّي هذه الأعمال إلى قطع جزئي للطريق على الدوار المذكور، طيلة فترة الأشغال".

ودعت المواطنين الى "أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال ​قوى الامن الداخلي​ وارشاداتهم، وبلافتات السير التوجيهية، تسهيلاً ل​حركة المرور​ ومنعاً للازدحام".