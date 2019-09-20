أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيان أن "إحدى الشركات المتعهدة، ستقوم بأعمال تعبيد، بتواريخ 22،21/09/2019 ابتداءً من الساعة 12،00 لغاية الساعة 20،00 من كل يوم، وذلك في: المنطقة الأولى: مقابل ثكنة هنري شهاب-الأوزاعي على المسلكيَن الشرقي والغربي، بحيث ستؤدّي هذه الأعمال إلى قطع كلّي للطريق على المسلكين المذكورين، طيلة فترة الأشغال. المنطقة الثانية: على دوار الجندولين-الأوزاعي، بحيث ستؤدّي هذه الأعمال إلى قطع جزئي للطريق على الدوار المذكور، طيلة فترة الأشغال".
ودعت المواطنين الى "أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الامن الداخلي وارشاداتهم، وبلافتات السير التوجيهية، تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام".
كانت هذه تفاصيل خبر قوى الأمن: تدابير سير في محلة الأوزاعي يومي 21 و22/9 بسبب أعمال تعبيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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