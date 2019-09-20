يعقوبيان: مبروك لبيروت اعادة افتتاح المنتزه البحري

باركت النائب ​بولا يعقوبيان​ لمدينة ​بيروت​ اعادة افتتاح المنتزه البحري، مشيرة الى ان "واجهة بيروت أنشأتها شركة "​سوليدير​" مشكورة لتكون متنفس لكل الناس وشكرا للمحافظ ​زياد شبيب​ الذي وافق بسرعة على فتح كورنيش النورماندي".

وأوضحت يعقوبيان ان "هذه الواجهة طولها ١.٣ كلم وهي على مستويين وتغني عن اي مشروع مفتعل، خصوصا المشاريع التي تزيد من تلوث البحر وتغير شكل الكورنيش الذي يعود عمره لما قبل ​الاستقلال​ وهو جزء من ذاكرة بيروت واهلها".