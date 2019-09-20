النشرة: المخيمات الفلسطينية تحي "جمعة الغضب 10" إحتجاجا على إجراءات وزارة العمل

افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا، أن "​المخيمات​ والتجمعات الفلسطينية في ​لبنان​ تحي اليوم "جمعة الغضب 10" إحتجاجاً على إجراءات ​وزارة العمل​ اللبنانية بحق العمّال والمؤسسات الفلسطينية في لبنان بفرض الحصول على اجازة عمل في اطار تنظيم اليد العاملة غير اللبنانية".

وفي ​مخيم عين الحلوة​، نظمت "هيئة العمل الفلسطيني المشترك" و"​اللجان الشعبية​" و​الحراك الشعبي​ وقفة الاحتجاجية الغاضبة رفضاً لاجراءات وزارة العمل ومطالبة اللجنة الوزارية التي تشكلت برئاسة الرئيس ​سعد الحريري​، بالاسراع في معالجة الغاء القرار واقرار الحقوق المدنية والانسانية، وذلك أمام مسجد "النور" في ​الشارع التحتاني​، حيث رفع المعتصمون شعارات تطالب باقرار الحقوق المدنية والاجتماعية والانسانية للشعب الفلسطيني في لبنان.

وأبلغت ​مصادر فلسطينية​ "النشرة"، ان "هذه الوقفة الاحتجاجية هي تأكيد على استمرار التحركات الجماهيرية رفضاً لقرار وزارة العمل".

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