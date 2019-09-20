توقيف مطلوب على طريق الحمودية في بلعلبك

تمكنت دورية من ​مخابرات الجيش​ خلال كمين أمني على طريق بلدة ​الحمودية​ - قضاء بعلبك من توقيف المطلوب ع.م.ط.(27 عاما) وفي حقه مذكرات توقيف عدة بجرم سلب و​إطلاق نار​.

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