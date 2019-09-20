أكدت وزيرة ​الدولة​ لشؤون التمكين الإقتصادي ​للنساء​ و​الشباب​ ​فيولات خيرالله الصفدي​ خلال زيارتها "المعهد اللبناني للمعوقين ​مستشفى​ ​بيت شباب​" "اهمية تضافر الجهود من اجل تحسين اوضاع الشباب اللبنانيين من اي فئة كانوا لأن المجتمع هو مجموعة الناس من كل الفئات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والاهم الانسانية" ووعدت بـ"بذل الجهود والاهتمام بمشاريع مستقبلية من شأنها ان تفيد الشباب في "بيت شباب" وتضيء على انتاجهم كي يستفيد المجتمع ككل منهم".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيولات الصفدي: المجتمع هو الكل وذوي الارادات الصلبة جزء مهم من هذا الكل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.