قبلان دعا الدولة اللبنانية لدعم الاغتراب اللبناني وتحصينه

اتصل رئيس ​المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى​ الشيخ ​عبد الأمير قبلان​ المغترب حسن جابر، وهنأه بسلامة العودة، مستنكرا "عملية الاختطاف التي تستدعي اجراء تحقيق جاد يكفل عدم تكرار متل هذه الحادثة التي نعتبرها عدوانا بحق ​لبنان​ المغترب والمقيم، فهذه القرصنة الاسرائيلية تستدعي اتخاذ اجراءات حازمة تلجم الانتهاك الاسرائيلي ل​حقوق الانسان​". ودعا الشيخ قبلان "​الدولة اللبنانية​ الى دعم ​الاغتراب​ اللبناني وتحصينه وتوفير الرعاية لابناء الجالية".

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