اوضح وزير ​الصحة​ ​جميل جبق​ في حديث تلفزيوني أنه "خلافاً لما يُقال لم تحسم بعد مسألة عدم حصولي على تأشيرة أميركية وقد اتصلوا بي من ​السفارة​ منذ يومين للاستفسار عما اذا كانت عائلتي تريد السفر معي الى ​الولايات المتحدة الأميركية​".

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كانت هذه تفاصيل خبر جبق: خلافاً لما يُقال لم تحسم بعد مسألة عدم حصولي على تأشيرة أميركية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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