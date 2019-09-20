الرئيس عون سيغادر الى نيويورك الاحد المقبل لترؤس وفد لبنان الى الامم المتحدة

يغادر ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ ​بيروت​ قبل ظهر الاحد المقبل متوجهاً الى ​نيويورك​ لترؤس وفد ​لبنان​ الى ​الجمعية العمومية​ للامم المتحدة، كما يلقي يوم الاربعاء المقبل كلمة لبنان، وستكون له لقاءات مع الامين العام للامم المتحدة ​انطونيو غوتيريس​ وعدد من رؤساء الدول والوفود المشاركين في الجمعية العمومية.

اطلع الرئيس عون على التحضيرات المتعلقة بالزيارة والمواضيع المطروحة على جدول اعمال الجمعية العمومية وموقف لبنان منها، كما وضع اللمسات الاخيرة على الكلمة التي سوف يلقيها باسم لبنان والتي سيتناول فيها شؤونا محلية واقليمية ودولية.

على صعيد آخر، استقبل الرئيس عون الرئيسة ​الجديدة​ لهيئة التشريع والاستشارات في ​وزارة العدل​ القاضية جويل فواز بعد تعيينها في مهمتها الجديدة. وتمنى لها رئيس الجمهورية التوفيق في مسؤولياتها، مركزاً على اهمية الدور الذي تلعبه هيئة التشريع والاستشارات في ما يتعلق بعمل الادارات والمؤسسات العامة.

واستقبل الرئيس عون في حضور وزير شؤون ​رئاسة الجمهورية​ ​سليم جريصاتي​، رئيس ​جامعة القديس يوسف​ الاب البروفسور ​سليم دكاش​ والامينة العامة لمؤسسة الجامعة كارمن واكيم، ورجل الاعمال الاميركي اللبناني الاصل سجعان غفري واطلع منهم على المبادرة التي اطلقها السيد غفري المقيم في ولاية ​ميشيغان​ الاميركية، لانشاء صندوق لتقديم ودعم منح جامعية لطلاب مركز الدروس الجامعية في لبنان الجنوبي- البرامية التابع لجامعة القديس يوسف.