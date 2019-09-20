نقابة موظفي الشركات المشغلة لقطاع الخليوي: حقوق الموظفين ليست منة من احد

أكد مجلس نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة لقطاع الخليوي ان "الموظفين هم اساس هذا القطاع، ويتمتعون بكفاءات عالية وشهادات عليا، وخبرة واسعة ساعدت في زيادة مداخيل هذا القطاع".

واشار المجلس الى انه "بالنسبة لمحاربة الهدر والفساد نكتفي باحالتكم الى تقرير ​لجنة الاتصالات​ الأخير، والذي فند مكامن الهدر والفساد في هذا القطاع، كما قدمت الكثير من الحلول والمقترحات لدعم ​المالية العامة​، وهي لديها كافة المعلومات، ويمكن للجميع الركون اليها ودعم حقوق الموظفين وحمايتهم".

واكدت النقابة "ان للموظفين حقوق وليست منة من احد، وهم اشد الحرص على ​الاقتصاد​ الوطني وعلى هذا القطاع، وان ضرب حقوقهم او مكتسباتهم سيكون له عواقب وخيمة".