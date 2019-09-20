رئيس إندونيسيا يدعو لتأجيل تمرير تعديلات في قانون العقوبات

محمد اسماعيل - القاهرة - جاكرتا- (د ب أ):

حث رئيس إندونيسيا، جوكو ويدودو، اليوم الجمعة البرلمان على تأجيل تمرير تعديلات في قانون العقوبات، سوف تجرم ممارسة الجنس خارج إطارالزواج وإهانة الرئيس.

جاءت دعوة جوكو في أعقاب احتجاج من قبل آلاف الطلاب خارج مجلس النواب وانتقادات من قبل الإندونيسيين على الانترنت بأن قانون العقوبات الجديد، المقرر التصويت بشأنه في 24 سبتمبر الجاري، غير ديمقراطي.

وقال جوكو أمام مؤتمر صحفي "بالاستماع إلى الاعتراضات الشعبية، خلصت إلى نتيجة أن هناك بنود يتعين مناقشتها بشكل أوسع".

وأضاف "بناء على ذلك، أمرت وزير العدل بأن يطلب من مجلس النواب تأجيل تمرير مشروع القانون".

وتابع الرئيس أنه يتعين أن تجرى مداولات لمشروع القانون من قبل المشرعين في الفترة المقبلة ومدتها خمس سنوات، والتي ستبدأ في أكتوبر المقبل.

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ويمكن الحكم على من يهين الرئيس أو نائب الرئيس بالسجن لما يصل إلى أربع سنوات ونصف إذا تم تمرير مشروع القانون.

وكانت تلك جريمة سابقا بموجب القانون الإندونيسي حتى عام 2006، لكن المحكمة الدستورية أنهت تجريم ذلك، بعد طعن قانوني من قبل مواطنين.

وبموجب مشروع القانون الجديد، فإن ممارسة الجنس بالتراضي خارج إطار الزواج، يتم معاقبته بالسجن لما يصل إلى عامين.

ويمكن معاقبة امرأة ورجل يعيشان معا بدون زواج بالسجن ستة أشهر، لكن فقط إذا قدم والداهما أو أبناءهما شكوى.

ويشمل التعديل أيضا اقتراحا مثيرا للجدل بمعاقبة أي شخص يحرض الناس بشكل علني على ترك أي من الأديان الستة المعترف بها في إندونيسيا بالسجن لما يصل إلى أربع سنوات.