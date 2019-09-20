ضبط 6 أطنان زيت طعام فاسد داخل محل غير مرخص في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر: ضبطت مباحث التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، 6 أطنان زيت طعام غير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل محل غير مرخص بمنطقة اللبان، وذلك قبل طرحها للبيع بالأسواق. كانت معلومات وردت لضباط مباحث التموين تفيد قيام صاحب محل غير مرخص لتجارة السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة اللبان بحيازة كميات كبيرة من زيت الطعام الفاسد لتحقيق أرباح غير مشروعة. استهدفت حملة أمنية المحل المشار إليه، وعثر على 6 أطنان من زيت الطعام غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية. تحرر محضر بقسم شرطة اللبان، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.

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