استخراج 11 كرة معدنية من أمعاء طفل بالأقصر.. و"الصحة" تشيد بالأطباء

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر- محمد محروس:

أشاد الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بالأقصر بنجاح الفريق الطبي الذي أنقذ حياة طفل بعد استخراج 11 كرة "رولمان بلي" مغناطيسية من أمعائه كان قد ابتلعها على حين غفلة من أسرته.

وأجرى الجراحة فريق طبي بمستشفى الأقصر العام، بقيادة الدكتور هاني فكيه نادر استشاري الجراحة والأورام بمستشفى الأقصر العام، بمشاركة الدكتور محمد سعد نائب الجراحة، والدكتور إيهاب صفوت والدكتور محمد سيد أخصائي التخدير .

وقال الدكتور هاني فكيه الذي أجرى العملية الجراحية للطفل "أحمد.م.ش" 6 سنوات، إنه كان مصابًا بارتفاع في درجة الحرارة وجرى حجزه بالمستشفى لإجراء جراحة استكشافية لمعرفة سبب ارتفاع حرارته رغم تناوله للعلاج اللازم بعد توقيع الكشف الطبي عليه في إحدى العيادات الخاصة، وكانت المفاجأة في العثور على 11 كرة رولمان بلى صغيرة داخل أمعاء الطفل تسببت في إحداث 3 ثقوب، 2 منها في الأمعاء والثالث في القولون.

وأكد "فكيه" أنه تم إجراء جراحة عاجلة واستخراج تلك الكرات، وإجراء عملية استئصال الجزء المثقوب بالأمعاء ووصلها مرة أخرى وكذلك إجراء عملية رتق لثقب القولون، مشيرًا إلى تحسن حالة الطفل وأنه الآن بالمستشفى في حالة مستقرة للغاية.